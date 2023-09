Überfahrene Sushi-Wirtin nach zahlreichen Eingriffen jetzt auf Reha

Wegen einer nicht bezahlten Rechnung über 50 Euro in diesem Sushi-Lokal an der Linzer Landstraße überfuhr eine 16-jährige Grazerin mit dem SUV ihrer Mutter die 41-jährige Wirtin, die sich ihr in den Weg gestellt hatte.

Lebensgefährliche innere Verletzungen hatte eine 41-jährige Asia-Gastronomin am 9. August erlitten. Die Frau wurde damals in der Langgasse in der Linzer Innenstadt von einem SUV überrollt. Am Steuer saß eine 16-Jährige aus dem Großraum von Graz. Sie hatte mit ihrem 17-jährigen Freund mutmaßlich die Zeche geprellt, die Rechnung betrug rund 50 Euro. Die Restaurantbesitzerin eilte dem Duo hinterher und wurde von dem Wagen erfasst.