EBENSEE. Die Serie reißt nicht ab: Auch gestern musste die Bergrettung Ebensee wieder zu zwei Einsätzen ausrücken. Ein 18-jähriger Mountainbiker stürzte bei der Abfahrt vom Feuerkogel schwer, ein 76-jähriger Wanderer musste beim Abstieg vom Mitterkogel wegen Kreislaufproblemen aufgeben.

LINZ. In unserer Rubrik "Oberösterreicherin des Tages" haben wir in der Ausgabe vom 30. Juli Frau Maria Aichbauer vorgestellt. In dem Text bezeichneten wir Aichbauer als die "Initiatorin der Mühlviertler Herzpolster-Aktion". Frau Aichbauer legt Wert auf die Feststellung, dass nicht sie, sondern Frau Christine Indra diese Initiative ins Leben gerufen hat.