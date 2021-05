ROSSBACH. Aus einer Weide in der Gemeinde Roßbach (Bezirk Braunau) sind am Samstag zwei Stiere ausgebrochen. Um die Tiere wieder einzufangen, rückten drei Polizeibeamte und die Freiwillige Feuerwehr Fraham mit 15 Personen aus. Während sich ein Tier relativ problemlos in eine Pferdeweide treiben ließ, reagierte der zweite Stier aggressiv. Nachdem er sich weder einfangen noch beruhigen ließ und sogar auf seinen Besitzer losging, erschoss Polizist Florian Zeilinger das Tier. Mehr auf www.nachrichten.at.