LINZ. Sieben Verdächtige sollen rund 100 Kilogramm Cannabis verkauft haben. Auf die Spur der Gruppe kamen die Fahnder im Frühjahr 2019. Sie erhielten Hinweise, dass ein 54-Jähriger aus Gmunden regelmäßig größere Mengen Cannabis und Haschisch verkaufe. Er kaufe die Drogen in Linz und treffe sich dort mit verdächtigen Personen, lautete der Hinweis. In Linz stießen die Ermittler auf ein Kellerabteil, in dem die Drogen gelagert wurden. Regelmäßig befüllt wurde dieses von einem 53-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Er wird verdächtigt, 13 Kunden mit Cannabis beliefert zu haben. Die Polizei erstattete gegen weitere 25 Personen Anzeige.

GREIFENBURG. Bei seinem Paragleit-Landeanflug ist gestern Vormittag ein 47-jähriger Oberösterreicher in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) aus acht Metern Höhe zu Boden gestürzt. Unfallursache dürfte ein Strömungsabriss gewesen sein. Der verletzte 47-Jährige wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht.

ALTHEIM. Tödlich endete die Ausfahrt eines 44-jährigen Motorradfahrers gestern Mittag. Der Salzburger war auf der Altheimer Straße (B 148) mit einem abbiegenden Pkw zusammengestoßen. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und überrollte den Motorradfahrer. Der 44-Jährige wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht, wo er später an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.