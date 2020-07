OBERNBERG. Zu einem tödlichen Unfall ist es in der Nacht auf Donnerstag in Obernberg im Bezirk Ried gekommen. Ein 36-jähriger Bosnier fuhr im Ortsgebiet Richtung Zentrum. Vermutlich wegen zu hohen Tempos stieß er in einer langgezogenen Kurve mit dem Vorderrad gegen den Randstein und rammte eine Hausmauer. Der Fahrer dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Die Feuerwehr konnte nur noch seine Leiche bergen. Das Gebäude wurde wegen Einsturzgefahr behördlich gesperrt.

LINZ. Festgenommen hat die Polizei in Linz einen 37-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land. Der Mann soll im Juni einem 40-jährigen Mühlviertler mit einem Baseballschläger den Ellenbogen gebrochen haben. Laut Polizei handelte es sich um einen Streit im Drogenmilieu. Der 37-Jährige war geständig und wurde inhaftiert.

FREISTADT. Auf dem Hauptplatz in Freistadt wurde am Mittwochvormittag ein 81-Jähriger von einer jüngeren, brünetten Frau (etwa 35 Jahre alt) um eine Spende "für behinderte Kinder" gebeten. Er trug sich in eine Liste ein und gab der Frau fünf Euro. Danach fehlten in seiner Geldtasche 180 Euro.

