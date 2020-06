KIRCHHAM. Von einem nachkommenden Pkw-Lenker angefahren wurde gestern Mittag ein elfjähriger Fahrradfahrer in Kirchham. Der Schüler stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Der Unfalllenker blieb zwar mit seinem weißen Pkw, vermutlich ein Audi A3, stehen. Als er sah, dass der Bub aufstand und zum Fahrbahnrand ging, soll er laut Polizei davongefahren sein. Der junge Lenker des Pkw trug eine graue Kappe. Hinweise zum Lenker an die Polizei Vorchdorf unter der Telefonnummer 059133 4111.

LINZ. Nach dem Überfall auf eine Bank in Linz, bei dem es eine Bombendrohung gab, ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz weiterhin gegen das tatverdächtige Paar. Wie berichtet, sollen ein 25-jähriger Linzer und seine Freundin (23) Freitagvormittag die Bank im Stadtteil Keferfeld beraubt haben. Die Verdächtige, bei der die Beute gefunden wurde, behauptet nun, nichts von dem Überfall gewusst zu haben. "Gegen sie wird wegen des Verdachtes des Raubes weiterhin ermittelt. Als Beschuldigte hat sie das Recht, sich zu verantworten, wie sie will", sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kirchham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.