TRAUN. Von einer unbekannten Radfahrerin wurde am Montagnachmittag ein 34-jähriger Fußgänger auf dem Oberen Flözerweg in Traun erfasst. Während der 34-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land dadurch zu Boden stürzte und verletzt liegenblieb, fuhr die Unbekannte ohne stehen zu bleiben weiter. Der Mann erlitt eine Knieverletzung und wurde in den MedCampus III gebracht.

WIEN. Vor der Präsidentschaftskanzlei am Wiener Ballhausplatz wurde gestern ein 33-jähriger Österreicher verhaftet. Der Mann war dort mit einer Machete aufgetaucht, hatte zuvor einen Passanten nach dem Weg zum Parlament gefragt. Er gab an, "mit Politikern reden zu wollen". Der 33-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.