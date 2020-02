KUFSTEIN. Ein seltener Gast hat sich am Freitag kurzfristig auf dem Pannenstreifen der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein eingefunden: ein Schwan. Der tierische Besucher konnte schließlich von zwei Asfinag-Mitarbeitern nach einem halbstündigen Rettungseinsatz eingefangen werden, teilte das Unternehmen mit. Die beiden Mitarbeiter hatten, als sie den Schwan entdeckten, sofort reagiert und den Bereich abgesichert. Die Rettungsaktion konnte beginnen – und endete mit der Übergabe des Vogels an das Tierheim in Wörgl.

AISTERSHEIM. Mit ihrem Pkw war eine 45-jährige Autofahrerin aus Bosnien gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter am Freitagvormittag in Aistersheim Richtung Meggenhofen unterwegs. Doch in der Ortschaft Grub geriet die Frau plötzlich auf die linke Fahrbahn. Sie verriss das Steuer nach rechts, geriet auf das Bankett und überschlug sich mit dem Auto in einem Feld, wie die Polizei informierte. Die beiden Insassinnen hatten dabei Glück im Unglück: Sie wurden nur leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Klinikum Grieskirchen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.