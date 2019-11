TAUFKIRCHEN. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen wurden gestern Mittag zwei Jugendliche in Windten in der Gemeinde Taufkirchen/Pram (Bezirk Schärding) verletzt. Ein 16-Jähriger aus St. Florian am Inn war mit seinem 14-jährigen Begleiter aus Rainbach im Innkreis auf einem Motorrad unterwegs, als die Jugendlichen an einer Kreuzung von einem 47-jährigen Lkw-Lenker übersehen wurden. Beide Jugendlichen wurden bei der Kollision in den Straßengraben geschleudert. Sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus Schärding gebracht.

LINZ. Lebensgefährlich verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend in Linz. Der 28-jährige Linzer war gegen 22.20 Uhr mit seinem Rad stadteinwärts auf der Bürgerstraße unterwegs, ein 50-jähriger Pkw-Lenker auf der Humboldtstraße stadtauswärts. An der ampelgeregelten Kreuzung kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision. Der Radfahrer wurde dabei 20 Meter zum Fahrbahnrand geschleudert. Er kam in das UKH Linz.

GRAZ. Ein Steirer wurde gestern im Grazer Straflandesgericht wegen schwerer Körperverletzung zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt. Der 25-Jährige soll im Juni seinen besten Freund durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt haben. Der Tat ging ein Streit voraus, der von beiden Kontrahenten sehr unterschiedlich beschrieben wurde. Die Staatsanwältin hatte versuchten Mord angeklagt, die Geschworenen entschieden aber, dass es sich um schwere Körperverletzung gehandelt habe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.