SCHWECHAT. Weil ihn das Gequake der Frösche in seinem Biotop gestört hat, griff ein Mann im niederösterreichischen Schwechat zur Waffe und schoss auf die Tiere. Anrainer riefen die Polizei, die die Cobra anforderte, weil nicht klar war, was sich hinter der Gartenmauer abspielte. Der Verdächtige kam aber wenig später heraus, die Sondereinheit rückte nicht mehr an. Der Schütze bekommt ein Waffenverbot und eine Anzeige.

GRAFENSTEIN. Ein 76-jähriger Kärntner hat gestern in Grafenstein seine gleichaltrige Ehefrau angefahren und schwer verletzt. Der Mann fuhr rückwärts aus der Garage und übersah seine Frau, die mit einem Rollator hinter dem Auto stand. Die 76-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

SANKT AEGIDI. Ein Jugendlicher hat am Samstag in St. Aegidi (Bezirk Schärding) schwere Verbrennungen erlitten. Der 17-Jährige saß auf einem Gartensessel, als sein Hemd aus unbekannter Ursache Feuer fing. Der Jugendliche konnte sich das Hemd noch ausziehen und in einen Pool springen. Er musste in eine Spezialklinik nach München geflogen werden.

PEUERBACH. Eine 84-Jährige aus Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ist am Samstag von einem Spaziergang nicht nach Hause gekommen. Der Ehemann schlug Alarm, es wurde eine Suche mit Hunden, Feuerwehr und Polizei gestartet. Währenddessen wurde bekannt, dass die Frau einen Kollaps erlitten hatte und als unbekannte Person in ein Spital gekommen war.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.