Über eine Messe zum Traumstudium Informatik

Mit Technik zu arbeiten war immer schon der Traum von Sarah Schropp: Ihr erster Berufswunsch war es, Videospiele zu programmieren. Im Jahr 2016 besuchte die Leondingerin die Messe "Traumberuf Technik" und fand dort zum Studium der Informatik an der Kepler-Universität in Linz. "Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und bin in der Studienvertretung", sagt die 23-Jährige, die mittlerweile ein Masterstudium absolviert und mit Informatik die Welt zu einem besseren Ort machen will.

Sie ist auch Botschafterin für die Initiative "Frauen in die Technik" der Universität: "Ich möchte ein Vorbild für junge Mädchen sein und sie motivieren, in technische und naturwissenschaftliche Studienrichtungen zu gehen."

Neben dem Studium arbeitet Schropp ortsungebunden bei einem Wiener Softwareunternehmen, ihre Arbeitszeiten kann sie sich selbst einteilen. In ihrer Freizeit spielt sie gern Theater. Im März wird die 23-Jährige nach Frankreich aufbrechen, wo sie an der Côte d’Azur ein Auslandssemester verbringt.

Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen! Heuer findet „Traumberuf Technik“ wieder in Präsenz statt. Von Montag, 27. Februar, bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Uni und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ.

