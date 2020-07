Franz Perneder hat die Zeit der Coronamaßnahmen in bitterer Erinnerung. "Ich war eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben so alleine. Ich konnte nicht einmal meine Lebensgefährtin sehen, da wir getrennt wohnen", sagt der 85-Jährige aus Urfahr. Während des Lockdown musste er sich zudem einer schweren Operation unterziehen, zwei Verletzungen brachten ihm weitere Spitalsaufenthalte ein. Die restliche Zeit verbrachte er in seiner Wohnung in Isolation.