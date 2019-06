Über 300 Anzeigen nach Auto-Tuning-Veranstaltung in Wels

60 Organmandate, 174 Geschwindigkeitsanzeigen und mehr als 160 Verwaltungsanzeigen kamen an dem Abend zusammen, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Montag. Die höchste Geschwindigkeitsübertretung waren 107 km/h in einer 50er Zone. Wels. Ein Prüfzug des Landes Oberösterreich stellte 21 Mal Mängel an Fahrzeugen fest, sieben Kennzeichen wurden abgenommen. Es kam zu sechs Anzeigen wegen Alkohols oder Drogen am Steuer und zu 13 Beschwerden wegen Lärmbelästigung.

Bei dem Event gab es etliche kritische Situationen wie Gassenbildungen auf Durchfahrtsstraßen mit bis zu 1.200 Personen, die die Autofahrer zu Verkehrsübertretungen wie Gummi-Gummi (Anm. Gummiabrieb auf der Fahrbahn), Motorfehlzündungen und Loops anfeuerten. Die Szene lieferte sich auch Rennen an mehreren Punkten im Stadtgebiet. Ein Großeinsatz der Exekutive zerstreute diese.

Um circa 22 Uhr verlagerte sich ein Teil des Geschehens auf eine Tankstelle und einen Pendlerparkplatz nach Traun (Bezirk Linz-Land). 150 bis 200 Menschen bildeten einen Korridor, den die Wagen durchquerten, dabei ließen die Fahrer die Reifen durchdrehen. Es kam zu erheblicher Lärm- und Qualmentwicklung, die Fahrbahn wurde verunreinigt. Die Polizei beruhigte die Situation mit großem Kräfteeinsatz und einer temporären Zufahrtssperre.

