Tunnelblockade in Hallstatt: Kampf gegen die Blechlawine

Am 27. August wird zwischen 12:20 und 12:35 Uhr das Nordportal des Tunnels in Fahrtrichtung Hallstatt gesperrt. "Wir wollen auf die untragbare Verkehrssituation und den damit verbundenen fatalen Touristenansturm auf Hallstatt eindringlich aufmerksam machen", heißt es seitens der Bürgerliste Hallstatt, die den Protest organisiert hat. Die ungewöhnliche Zeit habe man gewählt, um Postbus, Einheimische und den Berufsverkehr möglichst wenig zu belasten.

10.000 Touristen pro Tag

Die 750 Einwohner der Dachsteingemeinde sind während der Hochsaison mit bis zu 10.000 Touristen pro Tag konfrontiert, viele Tagesgäste reisen mit dem Auto an. Die Parkplätze sind oft schon am Vormittag voll. Danach parken viele Gäste wild, die Polizei spricht von 1700 Anzeigen seit Anfang Juni. Mitglieder der Bürgerliste berichten, dass Einheimische regelmäßig von Falschparkern und Fußtouristen übelst beschimpft und bedroht werden, auch die Rettung sei im Tunnel schon im Stau stecken geblieben. Sorgen bereitet der Bürgerliste auch das anstehenden Kulturhauptstadt-Jahr: "Wenn jetzt noch gehandelt wird, sind in alle Bereichen noch chaotischere Zustände zu erwarten".

Für 9. September ist ein Treffen zwischen Vertretern der Gemeinde, des Tourismus und der Bevölkerung vereinbart. Die Ziele sind eine bessere Lenkung der Touristen sowie eine bessere Verkehrslösung. Es ist allerdings nicht der erste Anlauf der Hallstätter, sich etwas Ruhe zu verschaffen. Im Ort gibt es erheblichen Zweifel daran, dass dieses Mal die Patentlösung gefunden wird.

