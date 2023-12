Türkischer Lkw-Fahrer als Geisterfahrer auf der A9

Der 51-jährige Türke fuhr gegen 2 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B 138 im Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn. Zu diesem Zeitpunkt war die Auffahrt zur Autobahn A9 in beiden Fahrtrichtungen von Klaus bis Kirchdorf/Inzersdorf gesperrt. Der gesamte Abschnitt der Totalsperre ist Baustellenbereich, weshalb beide Fahrtrichtungen auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr verlaufen.

Der Lkw-Fahrer fuhr trotz Totalsperre und rotem Ampellicht in Klaus über die Abfahrtsrampe als Geisterfahrer auf die Autobahn auf und setzte seine Fahrt 12 Kilometer (6 Tunnel) in Fahrtrichtung Voralpenkreuz in die entgegengesetzte Richtung fort. Baustellenarbeiter konnten durch die unverzügliche telefonische Verständigung der Autobahnmeisterei Ardning rechtzeitig auf den Pannenstreifen ausweichen und anschließend das Sattelkraftfahrzeug kurz vor dem Baustellenende anhalten. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper