Türken und Italiener heiß auf EURO-Auftakt

Heute geht es endlich los: So sehen das zumindest die Fußballfans, wenn um 21 Uhr – wegen der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet – die Fußball-Europameisterschaft angepfiffen wird. Das österreichische Nationalteam steigt erst am Sonntag gegen Nordmazedonien in das Turnier ein. Dennoch gibt es auch in Oberösterreich viele Fußballfans, die der Auftakt-Partie der EURO entgegenfiebern.

Denn wenn heute Abend in Rom die Türkei auf Italien trifft, sind auch viele in Oberösterreich beheimatete Türken und Italiener vor den Fernsehern mit dabei. Laut Statistik Austria leben derzeit etwas mehr als 15.400 türkische und 2550 italienische Staatsbürger in Oberösterreich.

Vor dem ersten Match herrscht in beiden Lagern großer Optimismus, wie die OÖN in Gesprächen mit türkischen und italienischen Fans in allen Regionen des Landes in Erfahrung bringen konnten.

"Wenn alles gut läuft, könnte die Türkei ins Halbfinale kommen", sagt Bedo Karatas aus Gmunden (siehe links). "Mit Sicherheit wird es ein Sieg für Italien", zeigt sich indes Cosimo Gerundino aus Ried im Innkreis zuversichtlich (siehe rechts). Die Statistik stützt seinen Optimismus: In bisher zehn Spielen gegeneinander gab es sieben Siege für Italien und drei Unentschieden.

OÖN-Public-Viewing in der Sandburg

500 Fußball-Fans können die Auftaktpartie heute Abend am Donauufer in Linz live auf Großleinwand mitverfolgen: Präsentiert von den OÖN, gibt es in der "Sandburg" die EURO im Public Viewing zu sehen. Eingelassen werden Gäste nur mit 3G-Nachweis. Reservierungen auf www.diesandburg.at