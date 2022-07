Tschechisches Paar vom Himmeleck-Klettersteig gerettet

Die Bergretter aus Obertraun wurden am Montagnachmittag zu einem Einsatz am Himmeleck-Klettersteig gerufen. Ein 23-jähriger Tscheche und seine 19-jährige Freundin waren laut Polizei "durchnässt und leicht erschöpft", als sie um 16.48 Uhr aus ihrer Notlage gerettet wurden.

Die beiden Urlauber waren um 11 Uhr mit der Seilbahn auf den Hohen Krippenstein gefahren. Bei leichter Bewölkung kamen sie beim Einstieg zum Klettersteig an. Allerdings benötigte das junge Paar deutlich länger als angeschrieben: "Der Klettersteig mit der Schwierigkeit A/B ist normalerweise in zwei Stunden durchführbar. Die zwei Urlauber waren nach fast doppelt so langer Kletterzeit etwa bei der Hälfte", berichtet die Landespolizeidirektion.

Es begann zu regnen, kurze Zeit später schlug ein Blitz in ihrer Nähe ein. Deshalb trauten sich der 23-Jährige und seine Freundin nicht mehr weiter. Sie verständigten die Bergrettung und fragten, wie sie sich zu verhalten haben. Die Freiwilligen der Ortsstelle Obertraun fuhren mit dem Quad auf den Berg, wo sie auf die unverletzten Bergsportler trafen. Anschließend begleiteten sie die beiden zur Krippensteinseilbahn.