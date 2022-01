Tschechische Autodiebe ausgeforscht - Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich

Die ausgeforschten Mitglieder der Bande sind zwischen 21 und 46 Jahre alt, dazu kommen noch weitere unbekannte Mittäter. Sie haben "eine kriminelle Vereinigung mit dem Vorsatz im Bundesgebiet gewerbsmäßig Kfz-Diebstähle zu begehen" gegründet, so die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung

Insgesamt konnte den Beschuldigten der Diebstahl von acht Pkw, zwei Fahrrädern, einem Anhänger sowie einem Rasenmähertraktor nachgewiesen werden. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Bei weiteren vier Fahrzeugen blieb es beim Versuch. Zusätzlich wurde ihnen nachgewiesen, drei Paar Kennzeichentafeln gestohlen und auf die entwendeten Fahrzeuge montiert zu haben.

Ein 27-Jähriger, der als Organisator und Techniker fungierte, wurde bereits im Juni 2021 beim Landesgericht Linz zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt. Der auch in Österreich bereits einschlägig vorbestrafte 46-Jährige wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Linz Ende Oktober 2021 in Tschechien festgenommen und Ende des Jahres nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der Mann saß bereits in Deutschland wegen diverser Einbruchsdiebstählen in Haft. Er wurde erst drei Wochen vor den ersten Straftaten in Linz aus dem Gefängnis entlassen.