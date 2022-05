Trotz steigender Nachfrage dürfen Hostien nicht glutenfrei sein

Die steigende Zahl an Lebensmittelunverträglichkeiten betrifft auch die katholische Kirche. So verlangen immer mehr Gläubige in ihren Pfarren – wie derzeit auch einige Erstkommunionkinder – nach glutenfreien Hostien. Ganz entsprechen kann die Kirche diesem Wunsch allerdings nicht: Denn laut Kirchenrecht muss das zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl verwendete Brot „aus reinem Weizenmehl“ zubereitet werden.