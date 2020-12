Trotz Quarantäne mit Rottweiler spazieren gegangen: Geldstrafe für Wirt

Zwei Tage vor dem Ablauf seiner Quarantäne war ein Linzer Gastronom in einem Wald mit seinem Rottweiler spazieren. Der Verstoß gegen den Absonderungsbescheid hat dem 54-Jährigen gestern eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro eingebrockt. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig.

Verantworten musste sich der Mann wegen des Delikts der vorsätzlichen Gefährdung anderer Menschen durch übertragbare Krankheiten, wofür bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe drohen. Der gebürtige Mazedonier war mit seiner Frau noch im November zu Besuch in seiner alten Heimat gewesen. Bei der Einreise wurde zunächst seine Frau positiv getestet und der Mann kam als Kontakt-1-Person in Quarantäne.

Am 22. November war dann ein weiterer Test bei dem 54-Jährigen positiv, er zeigte auch bereits leichte Symptome. Am 30. Oktober, zwei Tage vor dem Ende seiner behördlichen Absonderung, passierte dann der Vorfall. Die Polizei rief den Gastwirt am Handy an, er möge zur Kontrolle der Quarantäne bitte aus dem Fenster winken. Die Antwort: Er sei gerade nicht zuhause, weil er mit seinem Hund im Wald spazieren gegangen sei.

Der Mann lebt in Ebelsberg in einer Einfamilienhaus-Siedlung im Grünen. „Aber es sind dort auch andere Menschen unterwegs, das ist ja kein einsamer Wald“, stellte Richterin Andrea Haidvogl fest. Der Rottweiler habe hinaus müssen, sagte der Angeklagte. „Er wird sonst aggressiv.“ Seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Quarantäne gewesen sei, könne den Hund aber nicht „derhalten“. „Mir war nicht bewusst, dass ich jemanden krank mache, ich habe nicht geglaubt, dass ich noch ansteckend bin.“

Der Vorwurf laute nicht, dass er jemanden „konkret gefährdet“ habe. „Aber die abstrakte Gefährdungsmöglichkeit war gegeben“, betonte die Richterin. „Im Bescheid steht, dass Sie zuhause bleiben müssen und nicht, dass Sie in einem leeren Wald spazieren gehen dürfen.“ „Bei so einem Spaziergang mit einem Rottweiler kann es leicht zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Hund kommen“, sagte Staatsanwalt Reinhard Steiner. Den Abstand zum anderen Hundehalter zu wahren, sei dann wohl „schwierig“.

Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro, insgesamt 2400 Euro. Dass er als Gastronom in der derzeitigen Situation Schwierigkeiten habe, sei dabei schon berücksichtigt worden, so die Richterin. Eine teilbedingte Geldstrafe wäre „für die Allgemeinheit das falsche Signal.“ Dem Angeklagten erschien die Strafe zu hoch, er meldete Berufung an.

