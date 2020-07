Trotz Protesten: Demonstranten halten an Sperre des Linzer Hauptplatzes fest

Sie wollen einen "besonderen Tag" feiern. Mit Musikinstrumenten, mitgebrachten Sitzgelegenheiten und ihren Fahrrädern. Die Bewegung "Autofreitag für Klima und Gerechtigkeit" will kommende Woche zeigen, dass sie macht, "was die Politik nicht schafft": den Linzer Hauptplatz autofrei zu gestalten. Trotz der enormen Verkehrsprobleme, die sich beim eintägigen Test vergangene Woche ergeben hatten.

Wie berichtet, kündigte die Protestgruppe an, von Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 20.30 Uhr mit täglichen Demonstrationen die Zufahrt zum Hauptplatz in der Theatergasse für den Durchzugsverkehr abzusperren. So, wie es die außer Kraft gesetzte Regelung für den autofreien Hauptplatz vorgesehen hatte. Am Freitag ab 15 Uhr soll die große Abschlussfeier stattfinden. Die einzelnen Kundgebungen wurden für rund 30 Personen angemeldet.

"Prüfung durch Polizei"

"Kein Auto- oder Konzern-Heini kann behaupten, von nichts gewusst zu haben, denn die Ankündigung haben wir auf jeden Fall schon mal besser hinbekommen als die Stadt Linz", heißt es in einem Statement der Bewegung. Die Linzer Stadtpolitik schäumt. Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) nennt die Teilnehmer in einer Aussendung "Chaoten", die erneut einen künstlichen Verkehrsinfarkt erzeugen.

Er habe "keinerlei Verständnis für blinden Aktionismus". Er habe bereits Kontakt mit der Landespolizeidirektion aufgenommen und um Prüfung gebeten, "ob und in welcher Form diese Aktion eingeschränkt werden könnte", sagte Baier. Seitens der Polizei sei ihm eine "eingehende Prüfung" zugesagt worden. Ein Verbot der Demonstration ist aber unwahrscheinlich: An der Situation habe sich nichts verändert, hieß es seitens der Polizei gestern auf OÖN-Anfrage. Solange es keine Sicherheitsbedenken gibt, spreche nichts gegen Versammlungen.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) appellierte gestern an die Veranstalter der Kundgebung: "Die Organisatoren schaden mit der Dauerdemo ihrer Sache, weil sie viele Linzer verärgern." Demokratie funktioniere nicht mit Zwang oder Gewalt, sondern nur, wenn man den Kompromiss sucht.

Rückendeckung bekommt die Bewegung "Autofreitag" von der Radlobby Oberösterreich: "Die Situation ist eine andere als vergangene Woche. Es wird kein großes Verkehrschaos geben", sagt der Vorsitzende Gerhard Fischer.

