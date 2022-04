Trotz Pandemie: Krebspatienten mussten nicht länger auf Operationen warten

„Man kann sagen – die Versorgung hat funktioniert in Oberösterreich“, sagt Elisabeth Bräutigam, ärztliche Direktorin am Standort Barmherzige Schwestern: Ermöglicht worden sei das durch „maximale Flexibilität über alle Standorte des Ordensklinikums und tägliche Anpassungen des Operationsplans“, außerdem haben auch die Behörden Behandlungen unterstützt, wenn beispielsweise asymptomatisch an Covid-19 erkrankte Krebspatienten mit speziellen Transporten so ins Krankenhaus geleitet wurden, dass sie ihre Strahlentherapie nicht unterbrechen mussten.

Auch die Zahl der Krebsdiagnosen blieb über die Pandemie-Jahre relativ konstant. Im Jahr 2019 wurde bei 3080 Patienten Krebs diagnostiziert, 2020 waren es 3272 Patienten. Zwar führte der Stopp des Screenings-Programmes auf Brustkrebs für bis zu acht Wochen zu Beginn der Pandemie zu einem Rückgang der Neudiagnosen um 7,5 Prozent, bis zum Ende des Jahres 2020 waren diese aber wieder auf Vorjahresniveau. „Ob diese verzögerte Diagnose für die betroffenen Patientinnen einen konkreten Nachteil bedeutet, kann man nicht sagen, weil Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist“, sagt Ansgar Weltermann, Leiter des Tumorzentrums Oberösterreich. Bei anderen Krebserkrankungen sei weder bei den Neudiagnosen noch bei den Überlebensraten ein Unterschied erkennbar geworden.

Weil auch die psychologische Betreuung der Angehörigen eine wichtige Rolle spielt, wurde auf telefonische und telemedizinische Beratung umgestellt, auch Selbsthilfegruppen wurden auf Online-Treffen umgestellt. Für Bräutigam ein Erfolgsrezept: „Das ist sehr gut angenommen worden.“