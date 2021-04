Trotz Nein aus Rom: Warum ein Linzer Pfarrer weiter homosexuelle Paare segnet

Franz Salcher ist römisch-katholischer Pfarrer in Linz-Neue Heimat und unterstützt die rund 400 Mitglieder umfassende "Pfarrer-Initiative" von Helmut Schüller, die zum "Ungehorsam" aufruft. Sechs Jahre war er Sprecher der Plattform von "Wir sind Kirche" in Oberösterreich, die sich unter anderem für volle Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche und die Abschaffung des Pflichtzölibats einsetzt.