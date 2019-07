Trotz Gewitterfront: Brandgefahr im Wald ist noch nicht gebannt

Auch wenn eine Gewitterfront über das Land zieht, ist die Gefahr von Wald- und Böschungsbränden nicht gebannt. "Die Gewitter werden nichts an der Situation ändern: Felder, Wiesen und Wälder bleiben weiterhin trocken, weil der Regen nicht ausreichen wird und nicht ins Erdreich dringt", sagt Helmut Berc, Bezirksfeuerwehrkommandant in Kirchdorf.

Dort waren die Feuerwehren am Sonntag an drei Schauplätzen wegen Waldbränden im Einsatz (die OÖN berichteten). Insgesamt kämpften in Oberösterreich am Wochenende 67 Feuerwehren mit 1000 Kräften an zahlreichen Brandherden gegen die Flammen. Am Montag war die Lage aber relativ entspannt: Bis zum Abend gab es einen Böschungsbrand in Steyr. Dennoch hat Berc die Bezirkshauptmannschaft informiert: "Wir müssen den Appell starten, auf offenes Feuer und dergleichen zu verzichten." Selbst eine weggeworfene Zigarette reiche aus, um ein Feuer zu entfachen.

Achtung beim Parken

Gleichzeitig warnt der ARBÖ Auto- und Motorradfahrer davor, ihre Fahrzeuge derzeit auf trockenen Wiesen, Waldwegen und Feldern abzustellen. Der Grund: Bauteile wie die Auspuffanlage könnten bereits nach kurzen Fahrten Temperaturen jenseits der 500 Grad erreichen. Wird das Fahrzeug auf trockenem, brennbarem Untergrund geparkt, könne Selbstentzündung die Folge sein.

Um Bodentrockenheit und damit die Brandgefahr zu mildern, wären länger anhaltende Regenphasen nötig. Die seien nicht ins Sicht, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): Heute "sollte eine Kaltfront Regenschauer bringen, aber am Nachmittag dürfte es von Norden her wieder auflockern". Von Mittwoch bis Freitag ist sonniges Wetter mit Temperaturen um 24 bis 28 Grad zu erwarten, für Samstag ist eine Störung von Nordwesten vorausgesagt. "Ob diese nur Wolken oder auch Regen bringt, ist ungewiss", sagt Haslhofer. "Die Temperaturen normalisieren sich, nicht aber die Niederschlagsmengen."

Hitze sprengte Fahrbahn

Auch den Straßen hat die Hitze zugesetzt: Auf der Westautobahn (A1) kam es am Sonntag gegen 20.30 Uhr bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) zu einer Fahrbahnsprengung, "Blow-up" genannt. Ein etwa 1,5 Meter mal ein Meter großes Schlagloch entstand.

"Das Phänomen kann nach langer Hitzeeinwirkung auf Betonfahrbahnen auftreten", sagt Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger. Pro Jahr gebe es bundesweit 15 bis 20 derartiger Schäden, daraus resultierende Unfälle seien nicht bekannt. Das Loch bei Ansfelden wurde bereits repariert.

