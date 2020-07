Dazu hätten die Luftstreitkräfte in Hörsching nicht die Ansage von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) benötigt: Ihnen war klar, dass nach 50 Jahren das Aus für die Düsentrainer Saab 105OE kommen würde. Die Trainings-Jets werden nun aber nicht nur per Jahresende stillgelegt, es wird auch keine Nachfolger geben. Für die Crew am Fliegerhorst Vogler sicher ein Schock.