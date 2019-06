Tropische Nächte, kühle Seen

Zwischen herber Enttäuschung und heller Freude lagen am Attersee nur 25 Tage. Mit 10,5 Grad Wassertemperatur startete das Strandbad in den heurigen Juni. "Da trauen sich bei uns nur die Hartnäckigsten ins Wasser", sagte Karolina Voigtländer damals. Nach Abkühlung sehnte sich da aber ohnehin niemand, die kam zumeist von oben.

Nach dem kältesten Mai seit 28 Jahren verdoppelte der heißeste Juni der Messgeschichte binnen kürzester Zeit die Temperaturen. Mit 21 Grad ist der Sprung in den Attersee nun genau das Richtige für jene, die unter der Hitzewelle hindurchtauchen wollen. Diese bäumt sich heute erst so richtig auf. "Die Temperaturen werden am Mittwoch verbreitet 36 Grad erreichen, das Wetter bleibt stabil, Gewitter sind keine in Sicht", sagt ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl.

Ein Glück, denn die Fenster müssen vielerorts auch in der Nacht geöffnet bleiben: Oberösterreich stehen Tropennächte bevor. Dabei sinken die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad. Schweiß rinnt dann mit Sicherheit ab Sonnenaufgang: Der Donnerstag wird mit 34 Grad nicht wesentlich kühler, ist aber im Mühlviertel und im südlichen Bergland anfälliger für Gewitter. "Die Luft am Freitag ist dann angenehmer, weil sie trocken ist", sagt Markl. Trocken bleibt auch, wer am Wochenende lange Aktivitäten in der Natur plant: "Bei bis zu 33 Grad bleibt es sehr sonnig und stabil", sagt die Meteorologin.

Wer danach ein Bad nehmen will, kann es im 18 Grad kühlen Traunsee probieren. Oder gleich im Gosausee: Dort ist eine Abkühlung bei 15 Grad garantiert. Ein Ende der Hitzewelle ist schließlich nächsten Mittwoch in Sicht.

Temperaturen Badeseen

Badesee St.Konrad: 25,2°C

Holzöstersee: 25,0°C

Badesee Feldkirchen: 25,0°C

Ausee: 24,5°C

Irrsee: 23,0°C

Mondsee: 22,0°C

Attersee: 21,0°C

Gleinkersee: 21,0°C

Wolfgangsee: 20,5°C

Traunsee: 18,0°C

Hallstätter See: 17,5°C

Gosausee: 15,0°C





Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at