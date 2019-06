Tropennächte, Hitzetage: Wie lange es noch so heiß bleibt

31,6 Grad um 14 Uhr: Windischgarsten im Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Dienstagnachmittag Oberösterreichs vorläufiger "Hitzepol". Immerhin 10,7 Grad zeigten die Thermometer auf 2500 Metern Seehöhe bei der ZAMG-Messstation Dachstein-Schladminger Gletscher.

Und es geht noch mehr: Bis zu 33 Grad prognostizierten die Meteorologen für das Land ob der Enns im weiteren Tagesverlauf. Für das gesamte Bundesland gab es eine Hitzewarnung. In den Bezirken Gmunden und Steyr-Land muss man zudem mit Gewittern rechnen.

Heiß und sonnig geht es am Mittwoch weiter. Im Tagesverlauf kommen vermehrt Quellwolken hinzu, die Schauer- und Gewitterneigung steigt gegen Abend im Berg- und Hügelland, aber auch im Flachland an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Süd bis Ost, im südlichen Bergland ist kräftiger Südföhn spürbar. Die Frühtemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad, die Höchstwerte erreichen 28 bis 32 Grad.

Am Donnerstag sind bis zu 31 Grad vorhergesagt, am Freitag könnte das Quecksilber im Thermometer sogar auf 33 Grad steigen. Noch heißer wird voraussichtlich am Samstag: Bis zu 34 Grad sagen Meteorologen voraus, bevor am späteren Nachmittag Regenschauer und teils kräftige Gewitter von Westen her Abkühlung bringen.

Auch Oberösterreichs Badeseen haben sich rasch erwärmt: Schon 24 Grad haben der Heratinger See in der Gemeinde Eggelsberg und der Pleschinger See bei Linz. In den Feldkirchner Seen kühlt man sich derzeit bei 23 Grad ab, ebenso im Pichlinger See und in den Badeseen Mitterkirchen und Rechberg.

Deutlich kühler, aber bereits erträglich die Wassertemperaturen der Seen im Salzkammergut: 20 Grad hat das Wasser im Offensee und in den Langbathseen bei Ebensee Der Attersee kann derzeit mit 19 Grad aufwarten, der Traunsee mit 17 Grad. Noch etwas auftauen müssen der Hallstättersee mit derzeit nur 10,5 Grad und der Gosausee, wo aktuell 15 Grad gemessen wurden.

Tropennächte sogar in Windischgarsten

Die Hitzewelle bringt auch tropische Nächte mit sich: Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden in der Nacht auf Dienstag an 24 Wetterstationen in Österreich mehr als 20 Grad gemessen. Eine Nacht gilt als tropisch, wenn die Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. Am wärmsten war es in der Wiener Innenstadt mit 22,6 Grad.

Mit drei Ausnahmen befanden sich alle Messstationen in Wien und Niederösterreich, und dort vor allem im Osten des Landes. Umso bemerkenswerter war, dass die Messstationen Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich) mit 21,2 Grad auf 600 Metern Seehöhe und Bad Mitterndorf in der Steiermark (Bezirk Liezen) mit 20,2 Grad auf 814 Metern Seehöhe ebenfalls tropische Nächte registrierten. Die dritte Station war das burgenländische Neudorf/Landsee mit 20,5 Grad.

Eine Frostnacht gab es nur auf der Valluga auf 2.805 Metern Seehöhe mit minus 0,9 Grad. Alle anderen Messstationen - also auch die weit über 3.000 Metern gelegenen Stationen Sonnblick und Brunnenkogel - lagen im Plus.

Purzeln jetzt die Juni-Rekorde?

Bis inklusive Samstag dürfte die Hitzewelle laut ZAMG anhalten, teilweise wird es noch heißer werden. Für Samstag prognostiziert die ZAMG 36 Grad, durchaus mit dem Potenzial, dass es noch heißer werden könnte. "Aber das ist vier Tage vorher nicht seriös, das auf das Grad genau vorherzusagen", betonte ZAMG-Sprecher Thomas Wostal.

Zumindest nicht völlig auszuschließen ist, dass selbst Juni-Rekorde in Gefahr sind: In Waidhofen an der Ybbs wurden am 20. Juni 2013 38,6 Grad gemessen, in der Wiener Innenstadt waren es laut ZAMG-Aufzeichungen am 30. Juni 2012 37,7 Grad, während am selben Tag der Burgenland-Juni-Rekord in Neusiedl am See mit 37,4 Grad erreicht wurde.

In der Steiermark liegt der Juni-Rekord jeweils bei 36,8 Grad (in Leibnitz am 23.6. 2002 bzw. in Villach am 28.6.1935), im oberösterreichischen Weyer wurde der Rekord von 36,7 Grad am 20. Juni 2013 erreicht. In Tirol sind es 36,6 Grad, gemessen am 30. Juni 2012 in Imst, in Vorarlberg 36,3 Grad am letzten Junitag des Jahres 1950 in Feldkirch und in Salzburg 36 Grad am 14. Juni 1980 in Hallein.

Der Wetterbericht für die kommenden Tage im Video:

