Trio schlug Handydieb krankenhausreif

Der 27-jährige Tschetschene hatte gerade samt dem Mobiltelefon ein Linzer Lokal verlassen, als ihm drei Jugendliche entgegenkamen und ihm das Handy entrissen. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug das Trio den 27-Jährigen zunächst zu Boden, dann traten sie noch mit den Füßen gegen seinen Körper und den Kopf. Polizisten konnten das Telefon der Marke iPhone 14 in den Morgenstunden orten und die Verdächtigen festnehmen.

Es war kurz nach 2 Uhr, als der gebürtige Tschetschene das Handy, das offensichtlich jemand am Tisch hatte liegen lassen, an sich nahm und das Lokal verließ.

Als er an der Hofgasse anlangte, kamen ihm ein 16- und zwei 17-Jährige entgegen. Nachdem der Tschetschene das Handy in der Hand trug, wurden die drei darauf aufmerksam, entrissen ihm dieses und droschen auf ihn ein, ehe sie in Richtung Taubenmarkt flüchteten. Der 27-Jährige verfolgte sie, ehe er von einer Polizeistreife angehalten und befragt wurde. "Zeugen haben gesehen, wie drei Burschen einen Mann zu Boden stießen und dann auf brutale Art und Weise auf ihn einschlugen", sagte Polizeisprecherin Barbara Riedl gestern.

Während der Tschetschene – der Prellungen am gesamten Körper erlitten und dem ein Zahn ausgeschlagen wurde – in das Unfallkrankenhaus gebracht wurde, gaben die Polizisten sofort eine Fahndung nach den Flüchtigen aus. Diese verlief zunächst negativ.

Erst als die Besitzerin jenes Lokals, in dem der 27-Jährige das Handy an sich genommen hatte, dieses als gestohlen meldete, kam wieder Bewegung in die Sache: Eine Handyortung führte die Beamten zu der Wohnadresse eines der beiden 17-jährigen Verdächtigen im Bezirk Kirchdorf. Dort konnten sie gegen 5.30 Uhr sowohl den Bewohner als auch dessen 16-jährigen Komplizen, die sich beide teilgeständig zeigten, festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt gebracht und werden wegen Raub, Suchtmittelkonsum sowie nach dem Waffengesetz angezeigt, weil bei ihnen auch Waffen (Butterfly-Messer, Baseballschläger, Schreckschusswaffen sowie eine Machete) sichergestellt wurden. Der dritte Verdächtige konnte schließlich bei sich zuhause in Waldneukirchen ausgeforscht werden, wo auch das gestohlene Handy sichergestellt wurde. Die Einvernahmen laufen noch. Der 27-Jährige wird wegen Diebstahl angezeigt.

Autor Gerhild Niedoba stv. Leiterin Regionalressort

