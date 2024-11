"Alkohol hat mein ganzes Leben bestimmt"

Bei Klaus begann es schon in der Schulzeit. "Wir mussten immer eine Stunde auf den Bus warten und haben da oft was im Café getrunken. In der fünften Klasse waren es drei Seiterl, in der achten schon drei Krügerl", erzählt der 62-Jährige. Und so sei es kontinuierlich weitergegangen. Auch wenn es immer wieder Zeiten gab, in denen er weniger oder tageweise sogar nichts getrunken hat, hätte der Alkohol das Leben bestimmt.