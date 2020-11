Trauriger Höchststand: Elf Todesfälle in Oberösterreich binnen 24 Stunden

Am ersten Tag nach Inkrafttreten des zweiten Lockdowns gab es wie erwartet noch keine Entspannung. Die Zahl der positiv Getesteten ist gestern in Oberösterreich wieder angestiegen: 1098 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldete der Krisenstab. Damit sind aktuell 8489 Menschen infiziert, 19.845 sind in Quarantäne. Auch die Zahl der Todesopfer ist in Oberösterreich angestiegen, auf 149. Allein gestern gab es elf Tote zu beklagen. Die drei Frauen und acht Männer waren zwischen 80 und 95 Jahre alt. Sie alle hatten eine Vorerkrankung und sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Drei Cluster gibt es derzeit an Schulen, berichtet der Krisenstab. Im Bundesgymnasium Rohrbach sind insgesamt 55 Schüler, elf Lehrer und sechs Mitarbeiter positiv getestet worden. Im Gymnasium Bad Ischl sind 50 Schüler und drei Lehrer von einer Infektion betroffen. Im Bundesrealgymnasium Michaelerplatz Steyr stieg die Zahl der infizierten Schüler auf 52, auch drei Lehrer sind positiv getestet worden. Abgesehen von den bereits bekannten Clustern gab es gestern zahlreiche Neuinfektionen an Schulen in Oberösterreich: 98 Schüler und 32 Lehrer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Lage in Spitälern angespannt

Auch die Zahl der betroffenen Alten- und Pflegeheime ist angestiegen: um vier auf 56 Einrichtungen. 278 Bewohner und 224 Mitarbeiter sind derzeit infiziert. Weiterhin angespannt ist laut dem Krisenstab auch die Situation in den Spitälern. Die Konzentration gelte jetzt der Versorgung von akuten Krankheitsbildern, seien es Covid-19 oder andere dringlichst zu behandelnde Erkrankungen. Deshalb werden weiterhin nicht dringend notwendige Operationen verschoben. Die Zahl der Intensivpatienten ist im gesamten Bundesland auf 60 angestiegen. 533 Menschen werden auf Normalstationen behandelt.

Österreichweit sind gestern vorläufig 4182 Neuinfektionen gezählt worden – aus dem Bundesland Niederösterreich gab es aus technischen Gründen keine Zahlen. Oberösterreich steht erneut an der Spitze der Neuinfektionen – vor Wien (839) und der Steiermark (592). Derzeit befinden sich im gesamten Bundesgebiet 2431 Menschen im Krankenhaus, am Montag waren es noch 2161. Davon müssen 366 Patienten auf der Intensivstation behandelt werden – das sind um 30 mehr als noch am Vortag. Insgesamt sind 1192 Österreicher an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.