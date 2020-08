Die Einsatzkräfte waren am Wochenende bei zahlreichen Unfällen gefordert. Die traurige Bilanz: zwei Todesopfer und mehrere Schwerverletzte. In Schalchen im Bezirk Braunau kam in der Nacht zum Samstag ein 32-jähriger Ungar ums Leben. Der Lenker, ein 27-jähriger Landsmann, wurde bei dem Unfall schwerst verletzt. Die beiden Männer, die im Innviertel leben, waren mit einem rechts gelenkten und nicht zum Verkehr zugelassenen Audi unterwegs, als der Lenker auf der Braunauerstraße in einer