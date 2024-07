Traunsteinhaus-Pächter hören mit Saisonende auf

Den vierten Sommer verbringen der aus Lindach bei Laakirchen stammende Roman und seine Partnerin Michaela auf dem Traunstein. Und es wird ihr letzter sein: Das Paar hat sich dazu entschieden, das Naturfreundehaus in neue Hände zu geben, und sich beruflich zu verändern.

Damit machen sich die Gmundner Naturfreunde auf die Suche nach einem neuen Pächter. "Wir hoffen, dass wir den Richtigen erwischen, aber ich bin recht zuversichtlich", sagt Obmann Kurt Kramesberger am Dienstag im Gespräch mit den OÖN.

Spürbar weniger Tagesgäste

Er betonte, dass der Grund für den Rückzug nicht vorwiegend der Rückgang der Tagesgäste, ausgelöst durch die schwierige Parkplatzsituation am Fuß des Traunsteins, sei. "Was die Nächtigungsgäste betrifft, merkt man keinen Gästeschwund. Da können wir nicht klagen", sagt Kramesberger. Allerdings seien untertags spürbar weniger Gäste da als früher. Heuer hätte auch die oft ungünstige Witterung in den ersten drei Monaten der Saison beigetragen.

Dass Roman, der zuvor als Umwelt-Verfahrenstechniker tätig war, und Michaela nun aufhören, liege an mehreren Faktoren, allen voran seien es aber persönliche Gründe. "Sie sind junge Leute, die sich eben umorientieren", sagt der Vorsitzende der Gmundner Naturfreunde.

Aus dem Archiv: Naturfreundehaus auf dem Traunstein hat ab dieser Saison neuen Pächter

Roman Leithner und Michaela Schell Bild: privat

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel