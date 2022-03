Das Tauziehen um die beste Lösung für die verkehrsgeplagte Traunsteinstraße in Gmunden geht weiter. Wie berichtet, war der Vorstoß der Gemeinde, den Umkehrparkplatz am Ostufer des Traunsees zu vergebühren – mit 25 Euro pro Tag teurer als ein Stellplatz am Linzer Flughafen –, auf Widerstand gestoßen. Weil dort vor allem jene parken, die in einer der beiden Hütten auf dem Traunstein einkehren oder zur näher gelegenen Mairalm wandern, befürchteten Hüttenwirte starke Einbußen.