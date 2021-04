Traunstein-Gedenkbuch nach Diebstahl erneuert

Außer einer anonymen E-Mail gab es keinen Hinweis. Aber auch diese spärliche Spur führte ins Leere. Das Gedenkbuch für 141 Bergsteiger, die ihr Leben auf dem Traunstein verloren hatten, tauchte nie wieder auf.

Wie berichtet, war das Buch, dessen metallener Umschlag Blumen und ein schlichtes Kreuz zierten, im vergangenen August gestohlen worden. Unbekannte hatten es bei der Gedenkstätte am Fuß des Berges in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgeschraubt. Der materielle Wert des Buches – rund 3000 Euro – war für Manfred Spitzbart, der sich seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich um die Gedenkstätte kümmert, schon damals nebensächlich: "Es ist ein Ort der Erinnerung. Angehörige zünden Kerzen an und denken an ihre Liebsten. Es geht um einen emotionalen Wert", sagte er. Darum wurde nun ein neues Buch angefertigt, das am 9. April bei der jährlichen Andacht für die Traunsteinopfer gesegnet wird. Deren Namen wurden mittels Lasergravur in das Buch eingefügt. "Wir hoffen jetzt einfach auf die Vernunft. Dass so etwas nie wieder vorkommt", sagte Spitzbart. (geg)