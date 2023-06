Traunkirchner wurden zu Lebensrettern

Der 56-Jährigee hörte gegen 20:50 Uhr Hilfeschreie am Traunsee. Kurz darauf entdeckte er zwei Schwimmer am See. Einer war etwa 100 m, der andere etwa 300 m vom Ufer entfernt. Der 56-Jährige, selbst Feuerwehrmann, setzte sofort einen Notruf ab und informierte einen 35-jährigen Bekannten. Die beiden fuhren dann gemeinsam mit dem Boot des 35-Jährigen auf den See, um die beiden Schwimmer zu retten.

Die beiden Opfer, ein 27-Jähriger aus Pinsdorf und ein 41-jähriger Tiroler, waren mit ihrem Kanu gekentert waren. Beide wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht. Die Feuerwehr und die Wasserrettung Traunkirchen waren insgesamt mit etwa 20 Mann und einem Boot im Einsatz.

