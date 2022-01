Traunerin kam bei Brand ums Leben

Es waren laute Hilferufe, die ein 37-jähriger Nachbar am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Erdgeschoß-Wohnung von Eva K. (61) in Traun vernahm. Als der Mann, der einen Schlüssel zur Wohnung seiner Nachbarin hatte, die Tür öffnete, schlugen ihm bereits die Flammen und dichter Rauch entgegen. Der junge Rumäne versuchte, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, während eine Nachbarin aus dem Obergeschoß die Feuerwehr alarmierte.

Mit 30 Mann waren die Freiwillige Feuerwehr Traun und die BTF Feurstein rasch am Einsatzort. "Der Nachbar ließ die Wohnungstür der 61-Jährigen offen, deswegen war das Stiegenhaus voller Rauch", sagt Einsatzleiter Oskar Reitberger von der Feuerwehr Traun. Kurz nach Beginn des Löschangriffs fanden zwei seiner Kameraden die Frau leblos in ihrer Wohnung. "Wir haben die anderen Kameraden dann gar nicht mehr in die Wohnung gelassen", sagt Reitberger.

Eine Nachbarin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. "Es ist wirklich sehr tragisch, ich bin noch kurz vor dem Brand mit dem Feuerwehrkommandanten zusammengesessen und habe unmittelbar von dem Brand erfahren. Mein tiefes Mitgefühl gehört der Familie des Opfers", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP).

Die Ursache des Zimmerbrandes war zunächst unklar. Gestern Nachmittag untersuchten Sachverständige der Brandverhütungsstelle und Beamten der Polizei die Wohnung von Eva K. Laut den Ermittlungen dürfte sich der Brand unmittelbar neben der Frau entzündet haben. Die Zündquelle dürfte eine Zigarette gewesen sein, heißt es von der Polizei. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. (kap)