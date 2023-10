Trauner Meldeaffäre: Wo wohnt Vizebürgermeister Herwig Mahr?

Per Post langte am Freitag in der Früh ein bemerkenswertes Schreiben bei der OÖN- in Linz ein. Der angebliche Absender: Der rote Trauner Vizebürgermeister Peter Aichmayr. Der Inhalt: Eine „Sachverhaltsdarstellung“ an die Staatsanwaltschaft, die dem schwarzen Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll Amtsmissbrauch vorwirft.