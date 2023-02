Trauner Hundeführer im Erdbebeneinsatz: "Das bleibt in uns drinnen"

Markus Gruber ist den Tränen nahe und bekommt Gänsehaut, wenn er an die Erlebnisse der vergangenen zehn Tage denkt. Gemeinsam mit der Rettungshundestaffel, seinem Kollegen Gerald Schmidberger und dessen Hund "Action" und dem österreichischen Bundesheer war der Linzer im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze im Einsatz. Die große Dankbarkeit, die er in dieser Zeit erlebt hat, kann der Trauner kaum in Worte fassen: "Die Leute stehen vor dem Nichts, Existenzen wurden ausgelöscht. Trotzdem wollten sie uns von dem Wenigen, das sie noch besaßen, etwas abgeben – einen Laib Brot und frische Früchte", sagt Gruber.

Wie nahe Freud und Leid beieinanderliegen, wurde dem 44-jährigen Familienvater erst richtig bewusst, als er mit den Helfern am Mittwoch in Antakya ankam. "Auf der einen Straßenseite werden Menschen aus den Trümmern gerettet. Nur wenige Meter weiter bricht die Welt für eine Familie zusammen, weil die Tochter tot aus dem völlig zerstörten Haus getragen wurde", sagt der Hauptbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Traun, der in der Nacht auf Freitag nach dem Auslandseinsatz in die Heimat zurückgekehrt ist. Die Eindrücke aus dem Erdbebengebiet stehen ihm aber noch deutlich ins Gesicht geschrieben.

"Man muss funktionieren"

Der Geruch der Verstorbenen legte sich in den Tagen nach dem Beben wie eine Decke über die Stadt Antakya. Wie er es geschafft hat, sich in dieser Situation von dem Leid, der Verzweiflung und der stillen Hoffnung, doch noch Lebende unter den Trümmern zu finden, zu distanzieren? "Man muss funktionieren. Wir erledigen dort einen Job. Darauf habe ich mit meiner Hündin Boom lange hintrainiert", sagt Gruber und streichelt der vierjährigen Belgischen Schäferhündin über den Kopf.

Die Rettungshündin wurde mit den anderen sechs Hunden der Rettungsstaffel im Einsatz auf die Trümmer der zerstörten Häuser geschickt. Konnte sie eine Spur menschlichen Lebens wittern, schlug sie an. "Einen Mann konnte unser Team lebend aus den Trümmern retten. Einer der emotionalsten Momente für mich war aber, als Boom bei einem Trümmerhaufen, unter dem noch Menschen vermutet wurden, nicht anschlug. Da wurde die Befürchtung zur traurigen Gewissheit für die Angehörigen", sagt Gruber.

Freunde, Kollegen und Politiker empfingen die Heimkehrer Donnerstagabend am Flughafen Wien. "Wir wurden gefeiert wie Superstars. Dabei haben wir nur das gemacht, was wir auch bei der Feuerwehr tun: Nicht lange nachdenken und Menschen helfen", sagt Gruber. Nun heißt es, das Erlebte zu verarbeiten. Wie die Stadt jemals wiederaufgebaut werden soll, ist für ihn ein großes Rätsel.

