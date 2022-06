Traumhaftes Pfingstwetter mit einem Schönheitsfehler

Jene Frage, auf die Rudi Carrell seit mittlerweile 47 Jahren musikalisch eine Antwort sucht, muss seit heute nicht mehr gestellt werden. Bereits am Freitag war es in ganz Oberösterreich "wieder richtig Sommer". Die Temperaturen erreichten mehr als 28 Grad, in den Straßen der Stadt stand die Hitze, vielen gelang die Flucht an die Badeseen. Auch am Pfingstwochenende werde es für alle, die "es sehr warm und sonnig mögen", eine wunderbare Auszeit, sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

"Könnte unangenehm werden"

Für den heutigen Samstag gilt ein Schlagwort: Badewetter. Die Temperaturen erreichen erneut 28 Grad, am Nachmittag entstehen über dem Bergland Quellwolken. Gewitter sind dort einzuplanen, Gewissheit sind sie allerdings nicht. "Wer in die Berge geht, sollte auf jeden Fall früh dran sein. Nicht nur wegen der Hitze", sagt Riedl. Gewitter-Gewissheit gibt es erst am Sonntag. Diesen strahlend sonnigen Sommertag, an dem die Temperaturen sogar auf rund 30 Grad steigen, sollte man nicht vor dem Abend loben, denn ab 19 Uhr könnte es laut Riedl "richtig unangenehm" werden. Eine Kaltfront ist auf dem Vormarsch und drückt sich abends über Oberösterreich. "Es ist eine ordentliche Front mit allem Drum und Dran. Es herrscht auf jeden Fall Unwettergefahr", sagt die Meteorologin.

Badewetter! In dieser Bilderstrecke zeigen wir Ihnen die schönsten Natur-Badeplätze des Landes:

Die Kaltfront ist zwar nicht gekommen, um zu bleiben, wird Oberösterreich aber auch Montagvormittag begleiten. "In der Nacht wird es regnen, erst am Vormittag brechen die Wolken langsam auf", sagt Riedl. Der Feiertagsnachmittag wird für jene, die den Sommer schätzen, aber seinem Namen gerecht: Bei rund 25 Grad wird es noch sehr sonnig.

"Keine stabile Wetterlage"

In der gesamten nächsten Woche darf man sich darauf verlassen, dass das Wetter unverlässlich bleibt. "Der tägliche Regenschauer ist jedenfalls dabei", sagt die Meteorologin. Die Temperaturen bleiben zwar hoch, immer wieder türmen sich aber Quellwolken über den Bergen auf, auch im Flachland ist ein Gewitter nie gänzlich auszuschließen.

Der Wetterbericht im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen