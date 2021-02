Warum ein Rückschritt manchmal doch nutzt

Elektriker, das war der erste Berufswunsch von Philipp Rechberger. "Na ja, ich habe zwar immer noch sehr viel mit Strom zu tun", sagt der 32-Jährige, der nun als Projektleiter bei Fronius arbeitet. "Aber ich bin halt nicht so der Praktiker." Nach der Matura studierte der Leondinger Öko-Energietechnik an der Fachhochschule (FH) Wels. Schon während seiner Studienzeit absolvierte er immer wieder Praktika bei Fronius und wechselte schließlich nach dem Master-Abschluss zum Thalheimer Unternehmen. Die Vision des Sportlers: 24 Stunde Sonne. "Wir arbeiten daran, dass die Energie der Sonne, die wir mit Photovoltaikanlagen am Tag einfangen, ganztägig genutzt werden kann."

Katharina Krennhuber arbeitet im Kunststoffwerk Kremsmünster in der Qualitätssicherung. Und schätzt den Rückschritt. "Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, damit man das große Ganze sieht", sagt die 34-Jährige, die an der FH Wels Bio- und Umwelttechnik studierte. Ausgleich findet die zweifache Mutter beim Reiten. Als Kind wollte sie übrigens Pferdefachwirtin werden.

Katharina Krennhuber Bild: privat

Heuer findet "Traumberuf Technik" virtuell statt. Am 24. Februar können AHS-Schüler von 9 bis 11 Uhr in die digitale Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in 42 Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der Linzer Johannes-Kepler-Universität und den Fachhochschulen Oberösterreichs.

Web-Tipp: www.traumberuftechnik.at