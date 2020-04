Trauer um Präsident der Landarbeiterkammer Eugen Preg

Das gab die Interessenvertretung der unselbständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft am Sonntag bekannt. "Wir sind alle völlig fassungslos. Wir verlieren in dieser schwierigen Zeit einen Kämpfer für die Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft, eine hervorragende Führungspersönlichkeit und einen guten und verlässlichen Freund", heißt es in einer Aussendung.

Preg war seit 1999 Präsident der Oberösterreichischen Landarbeiterkammer und hat auch den österreichischen Weg massiv mitgestaltet. Als Vizepräsident des Österreichischen Landarbeiterkammertages war er in vielen Gremien vertreten. Zudem war Preg auch Betriebsratsvorsitzender der Saatbau Linz. Darüber hinaus bekleidete er die Funktion des Bundesobmannes und Landesobmannes des Land- und Forstarbeiterbundes. Von 2003 bis 2013 war Eugen Preg zudem Bezirksobmann des ÖAAB Braunau und Bezirksparteiobmann-Stellvertreter der OÖVP Bezirk Braunau.

"Unsere Welt steht still"

"Für die Oberösterreichische Landarbeiterkammer ist es ein unersetzlicher Verlust, deren Tragweite noch nicht abgeschätzt werden kann. Wir alle leiden mit seiner Karoline und seinem Sohn Christian. Unsere Welt steht still", so die Funktionäre der Oberösterreichischen Landarbeiterkammer am Sonntag.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich betroffen. "Er wird uns als geradlinig, liebenswürdig und verlässlich in Erinnerung bleiben", so Stelzer am Sonntag. Er drückte der Familie und den Hinterbliebenen im Namen der Oberösterreichischen Volkspartei seine aufrichtige und tiefe Anteilnahme aus.