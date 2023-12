Trauer um 33-jährigen Linzer: Gerald F. stürzte am Traunstein 300 Meter ab

Die letzte Spur des 33-Jährigen, die in Richtung Mairalm führt.

Als Gerald F. am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen sechs Uhr früh in den Zug stieg, ließ er sich mehrere Optionen offen. Von Linz nach Gmunden, das war sicher. Auch den Weg auf den Traunstein hatte er sich vorgenommen. Ob er danach noch mit dem Katzenstein einen weiteren Gipfel einsammeln und in Richtung Laudachsee absteigen werde, wolle er später entscheiden, sagte er zu seiner Lebensgefährtin. Er melde sich jedenfalls, falls sie ihn abholen müsse.