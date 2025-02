"Es ist so tragisch": Trauer in Steyregg nach Unfalltod von 15-Jährigem

"Es ist so unfassbar traurig", sagt der Steyregger Bürgermeister Gerhard Hintringer am Samstag im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Mein Enkel war mit Florian neun Jahre lang in der Schule, die beiden haben auch die Berufsschule gemeinsam absolviert", sagt Hintringer. Am gestrigen Freitag hätte Florian R., der Elektriker werden wollte, sein Zeugnis erhalten sollen. Der 15-Jährige, der in seiner Freizeit gern im Steyregger Jugendzentrum verbrachte, wuchs bei seiner Oma auf.