Trauer in Herzogsdorf nach Tod von 52-Jährigem

HERZOGSDORF. "Der Hans war ein lebensfroher, zugänglicher Mensch. Er war gerne unter Leuten, man hat gut mit ihm reden können", sagt Alois Erlinger, Bürgermeister von Herzogsdorf, hörbar betroffen.

Der Unfall passierte in St. Martin im Mühlkreis Bild: Foto Kerschi

In der Mühlviertler Gemeinde herrscht Trauer nach dem Tod von Johann B. Der 52-jährige gebürtige Herzogsdorfer kam am Montagnachmittag bei einem Unfall ums Leben (die OÖN berichteten). Er stieß auf der Rohrbacher Bundesstraße bei St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert wurden. Johann B. erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Besonders tragisch erscheint der Zeitpunkt des Unglücks. "Wir waren am Montag von der Gemeinde bei Hans’ Vater, um ihn anlässlich seines 85. Geburtstags zu ehren", sagt Erlinger. "Einer der Gratulanten hat erzählt, dass auf der Rohrbacher Bundesstraße ein schwerer Unfall passiert ist." Auf dem Heimweg sah Erlinger, dass die Straße nach wie vor gesperrt war.

Dass es sich bei dem Verunglückten um den Sohn des Jubilars handelte, erfuhr der Bürgermeister erst am darauffolgenden Morgen. "Wir sind alle schockiert und bestürzt", sagt er. "Jeder hat den Hans gekannt und gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Jetzt zu wissen, dass er um die Zeit, zu der wir auf der Geburtstagsfeier waren, verstorben ist, das muss ich erst verarbeiten." Johann B. hinterlässt seine Ehefrau.

Sachverständiger beauftragt

Der Lenker des zweiten am Unfall beteiligten Autos, ein 39-Jähriger aus Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach), erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Weil noch unbekannt ist, wie es zu der Kollision kam, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Ursache zu klären. (wal)

