Das Stift Engelszell sucht einen neuen Braumeister

Michael Hehenberger, Braumeister im Stift Engelszell, will sich umorientieren.

Michael Hehenberger ist nicht nur der Braumeister im Stift Engelszell (Bezirk Schärding). Praktisch alles, was mit der Entstehung und Vermarktung der international anerkannten Trappistenbiere zusammenhängt, liegt in seinen Händen. Mit 29. Februar ist damit Schluss. „Mit Anfang 30 will ich mich persönlich weiterentwickeln und damit eben anders orientieren“, sagt der Puchenauer den OÖN.