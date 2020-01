Transparenz in Österreich: Linz auf dem dritten Platz

77,09 von 100 Prozent. Mit diesem Ergebnis darf sich die Stadt Linz über Bronze freuen. In der von der Anti-Korruptions-Organisation "Transparency International" (TI) erstellten Rangliste der transparentesten Gemeinden Österreichs landete Oberösterreichs Landeshauptstadt auf dem dritten Platz. Ganz oben in der Rangliste der 50 einwohnerstärksten Gemeinden findet sich, wie bereits im Jahr 2017, Wien (83,23 Prozent). Die Stadt Graz liegt mit 77,34 Prozentpunkten nur hauchdünn vor Linz. Die Stadt Wels legte im Vergleich zum Jahr 2017 um knapp neun Prozent zu und landete in der heurigen Rangliste auf dem fünften Platz.

Für den Index "Transparente Gemeinde" überprüft TI alle zwei Jahre, welche Informationen Österreichs Gemeinden im Internet veröffentlichen. Geprüft wurde die Transparenz von Gemeindeinformationen in zehn Kategorien – darunter Budget, Verkauf öffentlichen Eigentums oder Subventionen. Je nach Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Auffindbarkeit wird jede der zehn Kategorien auf einer Skala von null bis zehn Punkten bewertet. Alle Kategorien zusammengerechnet ergeben den Erfüllungsgrad einer Gemeinde in Prozent.

Während Linz besonders auskunftsfreudig ist und in der heurigen Rangliste Villach von Platz drei verdrängte, schnitten zwei weitere Gemeinden in Oberösterreich unterdurchschnittlich ab: Ansfelden landete mit 25,13 Prozent auf dem 46. Platz, Marchtrenk wurde mit 24,36 Prozent Viertletzter. Der nationale Durchschnitt liegt bei 37,82 Prozent. Besonders nachlässig sind die meisten Gemeinden laut "Transparency International" in den Bereichen "Verkauf öffentlichen Eigentums" und "Öffentliches Vergabe- und Beschaffungswesen".

Linz’ Bürgermeister Klaus Luger sieht die Auszeichnung als "Beleg für die Bemühungen, offen und bürgernah zu handeln". Er fühle sich bestärkt darin, den "Weg der Transparenz", der Vertrauen schaffe, "weiterzugehen".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.