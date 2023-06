Traktorunfall - Vierjähriger ins Spital geflogen

Ein 68-Jähriger arbeitete gegen 15:30 Uhr mit dem Traktor in seinem Stallgebäude in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg). Am linken Kotflügel des Traktors saß sein vierjähriger Enkelsohn. Beim Anheben der Heckschaufel dürfte der rechte Fuß des Buben in das Hydraulikgestänge gekommen sein. Der Bub wurde verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum geflogen.

