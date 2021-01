Traktorfahrer bei Unfall mit Zug verletzt

Der Unfall ereignete sich, als ein Güterzug auf einen Gleisanschluss verschoben wurde. Der Traktorlenker wollte offenbar genau in dem Moment den Bahnübergang queren, in dem sich der Güterzug näherte. Der Traktor wurde am Bahnübergang vom Zug erfasst. Der Lenker war entgegen erster Informationen nicht eingeklemmt, wurde bei dem Unfall aber verletzt. Wie schwer war Dienstagvormittag noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr räumte den Unfallbereich. Bild: Matthias Lauber

Die Gmundener Straße war im Bereich des Bahnübergangs durch den Zug, der eine Notbremsung einleitete, kurzzeitig blockiert - die Straße konnte aber rasch wieder freigemacht werden.