Traktor kippte um, Lenker konnte sich selbst befreien

Der Mann fuhr mit seinem Traktor im Ortschaftsbereich von Hiltschen in Richtung Freistadt und zog einen Holzanhänger, auf dem er Rundholzstämme transportierte. Aus noch ungeklärter Ursache kam dieser ins Schleudern, wodurch der Anhänger umkippte und die Holzstämme auf der Fahrbahn verteilt wurden. Der 55-Jährige stürzte mit der Zugmaschine über die rechte Straßenböschung und kam dort in Seitenlage zum Stillstand. Er konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Die B 310 war in diesem Bereich drei Stunden nur einspurig befahrbar.

