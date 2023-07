Traktor in Alkoven brannte und entzündete zwei Wirtschaftsgebäude

Der Traktor war seit dem Vormittag zwischen zwei Wirtschaftsgebäuden in Alkoven abgestellt. In der Nacht fing das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen Feuer. Als der Eigentümer gegen 3 Uhr den Brand bemerkte, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und hatte auf beide angrenzenden Wirtschaftsgebäude übergegriffen. Der 53-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr und machte Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Die Freiwilligen Feuerwehren Alkoven, Polsing und Fraham, die mit insgesamt etwa 50 Mann im Einsatz waren, brachten den Brand rasch unter Kontrolle. "Aber das Feuer hat in einem der beiden Gebäude das Stroh entzündet. Das Löschen der Glutnester dauerte lange", sagt Martin Burger, der Kommandant der FF Alkoven, im Gespräch mit nachrichten.at.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

